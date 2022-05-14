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Байден оголосив про запуск "нової ери" у відносинах США і країн Південно-Східної Азії

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Вашингтон, Субота 14 травня 2022 02:02
Байден оголосив про запуск "нової ери" у відносинах США і країн Південно-Східної Азії Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Джо Байден заявив, що США і країни Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) запускають нову еру в своїх відносинах. Також він оголосив про висунення одного зі своїх найближчих радників Йоханнеса Абрахама в якості кандидата на пост посла США в ACEH.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP.

"Сьогодні ми не тільки святкуємо 45-річчя партнерства і дружби між США і АСЕАН, але також запускаємо нову еру в наших відносинах", - сказав глава Білого дому, виступаючи на саміті США - АСЕАН.

За словами американського лідера, Абрахам буде його довіреним представником, який продовжить зміцнювати це стратегічне партнерство на благо інтересів всіх нас.

Членами АСЕАН є Малайзія, Індонезія, Таїланд, Бруней, Сінгапур, Філіппіни, Лаос, В'єтнам, Камбоджа і М'янма.

Даний саміт проходить у Вашингтоні 12-13 травня.

Раніше керівник комітету начштабів американських збройних сил Марк Міллі заявив, що США вважають, що світ вступає в епоху більшої нестабільності, під час якої ймовірність зіткнення між великими державами зростає, а не зменшується. За його словами, на сьогоднішній день Сполученим Штатам доводиться протистояти двом державам: Російській Федерації і Китаю.

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