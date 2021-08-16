Пожежі в Каліфорнії загрожують житловим районам: тисячі людей евакуювали

У Північній Каліфорнії (США) лісові пожежі загрожують тисячам житлових будинків. Це призвело до термінової евакуації жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Місцева влада попередила жителів Каліфорнії, що небезпека нових пожеж, що спалахнули на Заході, висока через нестабільну погоду.

У п'ятницю штат накрили грози і сильні вітри. В результаті п ориви зі швидкістю до 50 миль/год (80 км/год) в суботу підштовхнули полум'я ближче до Джейнсвіллю.

Владі довелося евакуювати місто, розміщене на схід від Грінвілла. Його населення становить близько 1500 осіб.

Один з місцевих жителів, евакуйованих з Грінвілля, розповів, що його будинок пережив пожежу, але він не зміг повернутися, тому що дороги закриті. Він сказав, що співчуває своїм сусідам, які також не можуть повернутися додому.