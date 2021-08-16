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Пожежі в Каліфорнії загрожують житловим районам: тисячі людей евакуювали

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США, Понеділок 16 серпня 2021 01:11
Пожежі в Каліфорнії загрожують житловим районам: тисячі людей евакуювали Фото: пожежі в Каліфорнії змусили евакуювати населення (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Північній Каліфорнії (США) лісові пожежі загрожують тисячам житлових будинків. Це призвело до термінової евакуації жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Місцева влада попередила жителів Каліфорнії, що небезпека нових пожеж, що спалахнули на Заході, висока через нестабільну погоду.

У п'ятницю штат накрили грози і сильні вітри. В результаті пориви зі швидкістю до 50 миль/год (80 км/год) в суботу підштовхнули полум'я ближче до Джейнсвіллю.

Владі довелося евакуювати місто, розміщене на схід від Грінвілла. Його населення становить близько 1500 осіб.

Один з місцевих жителів, евакуйованих з Грінвілля, розповів, що його будинок пережив пожежу, але він не зміг повернутися, тому що дороги закриті. Він сказав, що співчуває своїм сусідам, які також не можуть повернутися додому.

"Це всі люди, які або не мають будинку, або не мають доступу до будинку. У мене все ще стоїть будинок, ніяких пошкоджень. Але я не можу повернутися", - сказав він.

Нагадаємо, Каліфорнію накрила сильна пожежа"Діксі". В результаті кілька людей зникли безвісти.

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