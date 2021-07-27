Байден звинуватив РФ у спробах втрутитися в хід проміжних виборів 2022 року, - Білий дім

Президент США Джо Байден заявив, що Росія вже намагається втручатися в хід проміжних американських виборів, які пройдуть у 2022 році. При цьому дезінформація стає все більш серйозною проблемою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Нагадаємо, в березні в США опублікували звіт про втручанні у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що Росія вела кампанії з дискредитації проти обох кандидатів у президенти.
Як писало РБК-Україна, адміністрація США планує ввести проти країн, які намагалися втручатися в президентські вибори 2020 року.
У січні 2021 року США ввели санкції проти низки українців за втручання в американські вибори 2020 року. Санкції наклали, зокрема, проти народного депутата Олександра Дубинського.
Після введення санкцій президент Володимир Зеленський зажадав відкриття кримінальної справи проти осіб, яких звинуватили у втручанні у вибори.