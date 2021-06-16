Байден обговорив мінські угоди з Путіним. Відмінності в позиціях були

Президент США Джо Байден підтвердив, що на саміті з президентом Росії Володимиром Путіним обговорювалося питання мінських угод щодо Донбасу. І відмінності в позиціях Вашингтона і Москви були.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі в Женеві.

"Я передав непорушну підтримку Сполучених Штатів територіальної цілісності та суверенітету України. Ми обговорили мінські домовленості, я висловив свій погляд на них. Він не суперечив мені, але, звичайно, відмінності (в позиціях щодо мінських угод, - ред.) були", - зазначив Байден.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Росії та США потрібно домовитися про правила поведінки у вирішенні регіональних конфліктів, в тому числі, маючи на увазі ситуацію в Україні і на Донбасі.

Крім того, Путін згадав про пропозиції Києва, якими він намагається внести зміни до мінських угод, зокрема, до порядку виконання пунктів.

"Не треба бути ніяким юристом, не треба мати спеціальну освіту, щоб розуміти, що це нічого спільного не має з мінськими угодами, це повністю мінським угодам суперечить", - підкреслив президент Росії.