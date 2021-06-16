Українські пропозиції не мають нічого спільного з мінськими угодами, - Путін

Президент Росії Володимир Путін вважає, що пропозиції України щодо модернізації мінських угод суперечать їм. Росія не готова йти на поступки в питанні черговості виконання пунктів цих домовленостей.

Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

За його словами, в листопаді 2020 року українська делегація представила свої міркування про те, як реалізувати мінські угоди.

"Це (мінські угоди, - ред.) не секретний документ. Там написано, що перш за все потрібно представити пропозиції з приводу політичної інтеграції Донбасу до української правової системи та Конституціх. Для цього треба внести зміни до самої Конституції, там так написано. І друге - кордон між РФ і Україною, донбаська лінія починає займатися прикордонними військами України на наступний день після проведення виборів - це стаття 9", - зазначив Путін.

Замість цього, як підкреслив він, Україна запропонувала першим кроком повернути свої Збройні сили до місць постійної дислокації.

"Що це означає? Це означає, що війська України мають зайти на Донбас. Друге - вони запропонували закрити кордон між Росією і Україною, і третє - вибори провести через три місяці після цих двох кроків. Не треба бути ніяким юристом, не треба мати спеціальну освіту, щоб розуміти, що це нічого спільного не має з мінськими угодами, це повністю мінським угодам суперечить", - додав Путін.