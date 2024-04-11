Байден обещает "непоколебимую" поддержку Израилю в случае нападения Ирана

Во время разговора с журналистами Байден заявил, что Иран угрожает Израилю "серьёзной атакой".

"Как я уже сказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху, наша приверженность безопасности Израиля против этих угроз со стороны Ирана и его сторонников непоколебима... Я повторяю: непоколебима. Мы сделаем все возможное для защиты безопасности Израиля", - заявил президент США.

Обострение между Израилем и Ираном

1 апреля в Дамаске в Сирии был нанесен ракетный удар в результате которого было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Несмотря на то, что Израиль уже неоднократно бил по связанным с Ираном объектам в Сирии в течение последних месяцев, впрочем это был первый случай, когда ЦАХАЛ нанес удар по иранскому дипломатическому зданию.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. 4 апреля ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать по принципу: "Тот, кто нападает на Израиль или планирует напасть, пострадает сам".

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