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Байден обсудил из Нетаньяху гумпомощь для Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Американский лидер поздравил первые, после вторжения ХАМАС 7 октября, конвои с гуманитарной помощью для палестинцев. Главы государств подтвердили, что поток таких грузов будет продолжен.

Также американский президент выразил благодарность Израилю за помощь в освобождении двух заложников, граждан США, из плена ХАМАС. Они обсудили текущие усилия по обеспечению освобождения всех удерживаемых боевиками людей.

Следует отметить, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в заложниках ХАМАС находится более 200 человек. Они содержатся на территории Сектора Газа.

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Иерусалим начал операцию против террористов. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа. Стоит отметить, что представитель ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.

21 октября между Сектором Газа и Египтом заработал пункт пропуска "Рафах". Однако им проехали всего 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Иностранцев не смогли эвакуироваться из-за КПП.

В ООН заявили, что такого количества грузовиков "явно недостаточно" и призвали к дальнейшей поддержке мирного населения. А Байден рассказал, что Соединенные Штаты Америки продолжат работать со всеми сторонами, чтобы обеспечить непрерывное перемещение помощи, которая чрезвычайно важна для благосостояния людей.

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НетаньяхуХАМАСДжозеф БайденИзраиль