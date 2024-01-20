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Байден обсудил с премьером Израиля создание государства для палестинцев

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден по телефону обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху возможные решения для создания независимого палестинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джо Байден поговорил с Биньямином Нетаньяху впервые почти за месяц, сообщили в Белом доме, отметив, что обсуждения были сосредоточены на продолжающихся ударах Израиля по Газе.

Выступая перед журналистами, Байден сказал, что Нетаньяху не против всех решений о создании двух государств, и существует ряд возможных вариантов, отметив, что у некоторых членов Организации Объединенных Наций нет вооруженных сил.

Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что он возражает против любой палестинской государственности, которая не гарантирует безопасность Израиля. 

"Израиль должен иметь контроль безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан. Это необходимое условие ", - сказал он.

Журналисты спросили президента США Джо Байдена, изменит ли он условия предоставления помощи Израилю после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не поддерживает создание двух государств.

"Я думаю, мы сможем что-нибудь придумать ... Я думаю, есть способы, которыми это могло бы сработать", - сказал президент США.

По словам Белого дома, Байден и Нетаньяху обсудили, как обеспечить безопасность и освобождение оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАСом. Они также обсудили переход Израиля к более целенаправленным операциям в Газе, чтобы обеспечить поступление гуманитарной помощи.

Байден по-прежнему решительно поддерживает Израиль в его войне против ХАМАСА, но он также хочет уменьшить число смертей среди палестинцев.

"Президент также обсудил свое видение более прочного мира и безопасности для Израиля, полностью интегрированного в регион, и решения о двух государствах с гарантированной безопасностью Израиля", - говорится в заявлении Белого дома по итогам звонка.

Поддержка США Израиля

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу 155 мм артиллерийских снарядов и оборудования для Израиля без рассмотрения Конгрессом.

Кроме того, США подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые защитят страну от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

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НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильСектор Газа