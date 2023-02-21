Байден анонсировал саммит НАТО в США

Соединенные Штаты Америки планируют провести в стране саммит НАТО в 2024 году. Таким образом планируется отпраздновать 75-летие основания Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Джо Байдена в Варшаве.

"В следующем году я приветствую членов НАТО на саммите в Америке, мы будем праздновать 75-летие создания самого сильного союза в мире", - отметил Байден.

Американский лидер также напомнил о том, что между союзниками по НАТО действует принцип, согласно которому нападение на одного или нескольких его членов рассматривается как нападение на всех.

"Это знает каждый член НАТО, и Россия также", - добавил он.