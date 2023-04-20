Байден обсудит войну в Украине с президентом Южной Кореи, - Белый дом

Президент США Джо Байден на следующей неделе проведет переговоры с коллегой из Южной Кореи Юна Сок Йолем. Они обсудят войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в ходе брифинга .

"Мы очень рады приветствовать президента Юна на следующей неделе в Вашингтоне с государственным визитом, во время которого, не сомневаюсь, лидеры обсудят ряд вызовов не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и Европе и Украине", - рассказал Кирби.

Он также заявил, что США благодарны Южной Корее за ту помощь, которую страна уже предоставила Украине.