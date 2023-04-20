В Южной Корее заявили, что военная помощь Украине будет зависеть от действий Москвы

В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что любое решение о предоставлении летальной помощи Украине в ее войне с Россией будет зависеть от действий Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

"Слова президента были ответом на здравый смысл и принципиальность. Российские власти комментируют то, чего не происходит, но мы можем думать об этом наоборот: то, что мы будем делать в будущем, будет зависеть от действий России", - заявил представитель президента.

По словам чиновника, Юн Сук Йоль имел в виду гипотетическую ситуацию, когда гуманитарный кризис в Украине все в международном сообществе считают серьезным.

"Он выразился в гипотетических терминах, как Южная Корея может сидеть сложа руки и наблюдать в такой гипотетической ситуации?" - сказал он.

Представитель президента Южной Кореи отметил, что содержание помощи Сеула Украине не изменилось, хотя в южнокорейском законодательстве нет ничего, что запрещало бы поставки оружия стране, находящейся в состоянии войны.

"Причина, по которой мы не предпринимаем таких действий добровольно, заключается в том, что мы хотим одновременно и сбалансированно выполнять задачу по стабильному поддержанию и управлению южнокорейско-российскими отношениями и одновременно активно присоединиться к рядам международного сообщества в защите свободы украинского народа", - заявил он.

Чиновник напомнил, что "свободный мир" пришел на помощь Южной Корее, когда она была почти стерта с лица земли во время Корейской войны 1950-53 годов.