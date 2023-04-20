ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Южной Корее заявили, что военная помощь Украине будет зависеть от действий Москвы

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 16:03
В Южной Корее заявили, что военная помощь Украине будет зависеть от действий Москвы Фото: В Южной Корее заявили, что военная помощь Украине будет зависеть от действий Москвы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что любое решение о предоставлении летальной помощи Украине в ее войне с Россией будет зависеть от действий Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Слова президента были ответом на здравый смысл и принципиальность. Российские власти комментируют то, чего не происходит, но мы можем думать об этом наоборот: то, что мы будем делать в будущем, будет зависеть от действий России", - заявил представитель президента.

По словам чиновника, Юн Сук Йоль имел в виду гипотетическую ситуацию, когда гуманитарный кризис в Украине все в международном сообществе считают серьезным.

"Он выразился в гипотетических терминах, как Южная Корея может сидеть сложа руки и наблюдать в такой гипотетической ситуации?" - сказал он.

Представитель президента Южной Кореи отметил, что содержание помощи Сеула Украине не изменилось, хотя в южнокорейском законодательстве нет ничего, что запрещало бы поставки оружия стране, находящейся в состоянии войны.

"Причина, по которой мы не предпринимаем таких действий добровольно, заключается в том, что мы хотим одновременно и сбалансированно выполнять задачу по стабильному поддержанию и управлению южнокорейско-российскими отношениями и одновременно активно присоединиться к рядам международного сообщества в защите свободы украинского народа", - заявил он.

Чиновник напомнил, что "свободный мир" пришел на помощь Южной Корее, когда она была почти стерта с лица земли во время Корейской войны 1950-53 годов.

Напомним, недавно президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что Сеул может расширить свою поддержку украинцам, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, "если Украина подвергается крупномасштабному нападению на мирных граждан".

Таким образом, Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя больше года назад исключил возможность оказания летальной помощи.

После этого Москва стала угрожать Сеулу, что в ответ может вооружить КНДР. Однако, неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга сказал, Южная Корея до сих пор не поставляет оружие Украине, чтобы "сохранить стабильные отношения с Россией".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея Война России против Украины Военная помощь
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны