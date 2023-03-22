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Канада расширяет программу поддержки украинцев, спасающихся от войны

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Канада, Среда 22 марта 2023 21:08
Канада расширяет программу поддержки украинцев, спасающихся от войны Фото: Канада расширяет программу поддержки украинцев (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада расширяет программу поддержки, призванную помочь украинцам и ближайшим родственникам стать временными жителями страны и легко подать заявку на получение разрешения на работу или обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Канады и Reuters.

"Срок действия канадско-украинской программы разрешений на поездки в чрезвычайных ситуациях, которая была запущена вскоре после начала российского вторжения 24 февраля прошлого года, истекает на следующей неделе", - говорится в материале.

Отмечается, что украинцы и члены их семей любой национальности должны до 15 июля подать заявление на получение визы в рамках программы. Кто-нибудь, кто имеет такую визу, должен будет до 31 марта 2024 года въехать в Канаду. Те, кто уже находится в стране, также смогут продлить или изменить свой временный статус в течение этого времени.

"Канада полна решимости помочь тем, кто убегает от российского вторжения в Украину и мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставить украинцам временное убежище. Также мы поможем с жизненно важными услугами по расселению и поддержке, в которых они нуждаются", - заявил министр иммиграции Канады Шон Файзер.

Напомним, что Канада направляет Украине новую военную помощь. Министр обороны Канады Анита Ананд продемонстрировала загрузку бронетехники в самолет.

Все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.

Правительство Канады ввело запрет импорта российской стали и алюминия. Запрет вступил в силу в пятницу, 10 марта.

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