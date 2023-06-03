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Байден обсудит с премьер-министром Дании обучение украинских пилотов на F-16

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Суббота 03 июня 2023 03:01
Байден обсудит с премьер-министром Дании обучение украинских пилотов на F-16 Фото: Байден обсудит с премьером Дании подготовку пилотов из Украины на F-16 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во время встречи в Белом доме, которая состоится в понедельник, 5 мая, президент США Джо Байден обсудит премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен тренировки украинских пилотов на самолетах четвертого поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я ожидаю, что наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, будут частью этого общения", - отметила Жан-Пьер.

Американский лидер ранее сообщал, что Соединенные Штаты Америки будут работать над подготовкой украинских пилотов на истребителях F-16 и отметил, что учения будут проходить в Европе.

F-16 для Украины

Следует отметить, что Дания входит в состав так называемой "коалиции истребителей" - объединения стран, готовых обучать украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, а затем передать эти самолеты Украине. Сообщается, что подготовка пилотов на F-16 может занять около четырех месяцев.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, 24 мая, заявил, что Дания начинает обещанные учения украинских летчиков на истребителях F-16.

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