Байден обговорить із прем’єр-міністром Данії навчання українських пілотів на F-16
Під час зустрічі у Білому домі, яка відбудеться в понеділок, 5 травня, президент США Джо Байден обговорить прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном тренування українських пілотів на літаках четвертого покоління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Я очікую, що наші спільні зусилля з підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, будуть частиною цього спілкування", - зазначила Жан-П'єр.
Американський лідер раніше повідомляв, що Сполучені Штати Америки будуть працювати над підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16, та зазначив, що навчання будуть проходити в Європі.
F-16 для України
Варто зазначити, що Данія входить в склад так званої "коаліції винищувачів" - об'єднання країн, які готові навчати українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, а потім передати ці літаки Україні. Повідомляється, що підготовка пілотів на F-16 може тривати близько чотирьох місяців.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, 24 травня, заявив, що Данія починає обіцяні навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
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