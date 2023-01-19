Байден вскоре объявит о намерении баллотироваться на второй срок: СМИ назвали дату

Глава США Джо Байден в ближайшие несколько недель объявит о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Как пишут журналисты, осведомленные с подготовкой к предвыборной кампании источники информируют, что американский лидер расскажет о своих планах 7 февраля после выступления с обращением "О состоянии дел в государстве".
"Более официальное заявление будет сделано ближе к весне. А обнаружение в неположенных местах тайных документов периода пребывания Байдена в должности вице-президента не изменило этих планов", - отмечает The Hill.
Ожидается, что в ближайшие месяцы глава Белого дома будет говорить о победах, достигнутых при его президентстве, в частности об увеличении количества рабочих мест и замедлении темпов инфляции.
"В то же время демократы выражают обеспокоенность, что история с секретными файлами может помешать предстоящей кампании", - добавляют журналисты.
Напомним, 10 января в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании было обнаружено 10 секретных документов, датированных периодом между 2013 и 2016 годами. В частности там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.
Секретные документы обнаружили и в доме президента США в Уилмингтоне. Сам Байден заявил, что был удивлен такой находкой, а также отметил, что содержание документов ему неизвестно.
К слову, позже появилась информация, что в доме Байдена были обнаружены дополнительные секретные документы.
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