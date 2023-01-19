Байден вскоре объявит о намерении баллотироваться на второй срок: СМИ назвали дату

Как пишут журналисты, осведомленные с подготовкой к предвыборной кампании источники информируют, что американский лидер расскажет о своих планах 7 февраля после выступления с обращением "О состоянии дел в государстве".

"Более официальное заявление будет сделано ближе к весне. А обнаружение в неположенных местах тайных документов периода пребывания Байдена в должности вице-президента не изменило этих планов", - отмечает The Hill.

Ожидается, что в ближайшие месяцы глава Белого дома будет говорить о победах, достигнутых при его президентстве, в частности об увеличении количества рабочих мест и замедлении темпов инфляции.

"В то же время демократы выражают обеспокоенность, что история с секретными файлами может помешать предстоящей кампании", - добавляют журналисты.