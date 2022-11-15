Байден назвал значительной победой Украины освобождение Херсона. США обещают оружие зимой
Президент США Джо Байден заявил, что установление Украиной контроля над Херсоном является "значительной победой". Он не стал однозначно отвечать на вопрос, является ли это поворотным событием в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом и Пентагон.
Джо Байдена также спросили, считает ли он, что взятие под контроль Херсона Киевом хорошим временем для начала переговоров с Россией. Американский президент отметил, что Вашингтон не собирается вести переговоры с Москвой об Украине.
"Прежде всего, это значительная, значительная победа Украины. Значительная победа. Я думаю, вы увидите, что все немного замедлится из-за зимних месяцев и неспособности передвигаться так же легко по стране", - добавил президент США.
В то же время высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США продолжат поставлять Украине вооружение в зимний период.
Представитель американского оборонного ведомства сказал, что США будут поставлять Украине вооружение "так долго, как потребуется".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент США Джо Байден впервые встретился с лидером Китая Си Цзиньпином с момента вступления в должность накануне саммита G20 на Бали.
Также ранее мы писали, что президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин договорились, что госсекретарь Энтони Блинкен посетит Китай. Он продолжит диалог между странами.
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