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Байден назвал значительной победой Украины освобождение Херсона. США обещают оружие зимой

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Вашингтон, Вторник 15 ноября 2022 01:13
Байден назвал значительной победой Украины освобождение Херсона. США обещают оружие зимой Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что установление Украиной контроля над Херсоном является "значительной победой". Он не стал однозначно отвечать на вопрос, является ли это поворотным событием в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом и Пентагон.

Джо Байдена также спросили, считает ли он, что взятие под контроль Херсона Киевом хорошим временем для начала переговоров с Россией. Американский президент отметил, что Вашингтон не собирается вести переговоры с Москвой об Украине.

"Прежде всего, это значительная, значительная победа Украины. Значительная победа. Я думаю, вы увидите, что все немного замедлится из-за зимних месяцев и неспособности передвигаться так же легко по стране", - добавил президент США.

В то же время высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США продолжат поставлять Украине вооружение в зимний период.

Представитель американского оборонного ведомства сказал, что США будут поставлять Украине вооружение "так долго, как потребуется".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент США Джо Байден впервые встретился с лидером Китая Си Цзиньпином с момента вступления в должность накануне саммита G20 на Бали.

Также ранее мы писали, что президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин договорились, что госсекретарь Энтони Блинкен посетит Китай. Он продолжит диалог между странами.

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