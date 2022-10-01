Байден назвал утечки на "Северных потоках" сознательным актом саботажа

Он также обвинил Россию в распространении дезинформации и лжи.

"Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы выяснить, что именно произошло. И по моему указанию я уже начал помогать нашим союзникам усилить защиту этой критически важной инфраструктуры", - сказал Байден.

Он также обязался расследовать взрывы газопроводов.

"В подходящий момент, когда все успокоится, мы пошлем водолазов, чтобы выяснить, что именно произошло. Мы пока этого точно не знаем", - сказал Байден.

Он добавил, что не собирается "слушать что говорит президент РФ Владимир Путин".

"То, что он говорит, мы знаем, что это неправда", - сказал он.

Позже в пятницу советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не верят, что за утечкой из трубопровода стоит какой-либо союзник по НАТО.

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на "Северных потоках". Вчера в Швеции обнаружили еще один исток утечки газа.

По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

НАТО также считает, что утечки газа на ветках "Северных потоков" произошли в результате диверсии.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".

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