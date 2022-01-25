Таліби заявили, що перші переговори з Європою пройшли успішно
Представники "Талібану" заявили, що перші переговори в Європі пройшли успішно. Як відомо, перші переговори талібів після захоплення влади в Афганістані пройшли в столиці Норвегії Осло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.
В Осло таліби зустрілися з представниками США, Франції, Великобританії, Німеччини, Італії, Норвегії та ЄС.
"Той факт, що ми приїхали до Норвегії сам по собі є перевагою для уряду в Афганістані", — заявив вчора глава делегації талібів, міністр закордонних справ Амір Чан Муттакі.
Він заявив, що завдяки цим зустрічам Афганістан отримає гуманітарну, медичну та освітню підтримку.
Переговори проходили за закритими дверима і були присвячені ситуації з правами людини і гуманітарній кризі в Афганістані. Гуманітарна ситуація загострилася після захоплення Талібану столиці Афганістану.
За даними ООН, мільйони людей в країні перебувають під загрозою голодної смерті.
Нагадаємо, що представники "Талібану" вирушили до Європи для переговорів. Вони заявили, що сподіваються за результатами цієї зустрічі зміцнити з країнами дипломатичні відносини.