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Таліби заявили, що перші переговори з Європою пройшли успішно

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Афганістан, Вівторок 25 січня 2022 07:18
Таліби заявили, що перші переговори з Європою пройшли успішно Фото: таліби вважають успішними переговори в Європі (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Представники "Талібану" заявили, що перші переговори в Європі пройшли успішно. Як відомо, перші переговори талібів після захоплення влади в Афганістані пройшли в столиці Норвегії Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.

В Осло таліби зустрілися з представниками США, Франції, Великобританії, Німеччини, Італії, Норвегії та ЄС.

"Той факт, що ми приїхали до Норвегії сам по собі є перевагою для уряду в Афганістані", — заявив вчора глава делегації талібів, міністр закордонних справ Амір Чан Муттакі.

Він заявив, що завдяки цим зустрічам Афганістан отримає гуманітарну, медичну та освітню підтримку.

Переговори проходили за закритими дверима і були присвячені ситуації з правами людини і гуманітарній кризі в Афганістані. Гуманітарна ситуація загострилася після захоплення Талібану столиці Афганістану.

За даними ООН, мільйони людей в країні перебувають під загрозою голодної смерті.

Нагадаємо, що представники "Талібану" вирушили до Європи для переговорів. Вони заявили, що сподіваються за результатами цієї зустрічі зміцнити з країнами дипломатичні відносини.

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Талібан Європа Афганистан
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