США і Європа розповіли, чого очікують від талібів в Афганістані
США і Європа зробили спільну заяву щодо ситуації в Афганістані. Як відомо, раніше представники "Талібану" зустрічалися з європейськими лідерами для переговорів у Норвегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
У спільній заяві Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, Норвегії, Великобританії і США йдеться, про що говорили лідери країн з представниками "Талібану" і чого очікують від них.
Зокрема повідомляється, що особливу увагу на зустрічі приділили рішенням гуманітарної кризи в Афганістані.
Також на зустрічі була підкреслена важливість дотримання прав людини і гостра необхідність в інклюзивній і представницькій політичній системі для забезпечення стабільності і мирного майбутнього для Афганістану.
Ще одне важливе питання - порушення прав людини в Афганістані.
"Закликали Талібан зробити більше, щоб зупинити викликає тривогу зростання порушень прав людини, включаючи довільні затримання, насильницькі зникнення, репресії в ЗМІ, позасудові страти, тортури та заборони на освіту жінок і дівчаток, їх працевлаштування і свободу пересування без супроводу чоловіків", - йдеться в заяві.
Також від "Талібану" очікують виконання зобов'язань по боротьбі з тероризмом і незаконним обігом наркотиків.
Незважаючи на те, що Європа і США погодилися допомогти Афганістану з уникненням гуманітарної кризи, вони дали ясно зрозуміти талібам, що ця зустріч жодним чином не означає офіційного визнання або легітимації тимчасового уряду, оголошеного ними у вересні 2021 року.
Нагадаємо, що таліби залишилися задоволені поїздкою до Європи. Вони заявили, що завдяки цій зустрічі Афганістан отримає гуманітарну, медичну та освітню підтримку.