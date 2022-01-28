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США і Європа розповіли, чого очікують від талібів в Афганістані

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США, П'ятниця 28 січня 2022 01:46
США і Європа розповіли, чого очікують від талібів в Афганістані Фото: США і Європа зробили спільну заяву щодо Афганістану (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США і Європа зробили спільну заяву щодо ситуації в Афганістані. Як відомо, раніше представники "Талібану" зустрічалися з європейськими лідерами для переговорів у Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

У спільній заяві Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, Норвегії, Великобританії і США йдеться, про що говорили лідери країн з представниками "Талібану" і чого очікують від них.

Зокрема повідомляється, що особливу увагу на зустрічі приділили рішенням гуманітарної кризи в Афганістані.

Також на зустрічі була підкреслена важливість дотримання прав людини і гостра необхідність в інклюзивній і представницькій політичній системі для забезпечення стабільності і мирного майбутнього для Афганістану.

Ще одне важливе питання - порушення прав людини в Афганістані.

"Закликали Талібан зробити більше, щоб зупинити викликає тривогу зростання порушень прав людини, включаючи довільні затримання, насильницькі зникнення, репресії в ЗМІ, позасудові страти, тортури та заборони на освіту жінок і дівчаток, їх працевлаштування і свободу пересування без супроводу чоловіків", - йдеться в заяві.

Також від "Талібану" очікують виконання зобов'язань по боротьбі з тероризмом і незаконним обігом наркотиків.

Незважаючи на те, що Європа і США погодилися допомогти Афганістану з уникненням гуманітарної кризи, вони дали ясно зрозуміти талібам, що ця зустріч жодним чином не означає офіційного визнання або легітимації тимчасового уряду, оголошеного ними у вересні 2021 року.

Нагадаємо, що таліби залишилися задоволені поїздкою до Європи. Вони заявили, що завдяки цій зустрічі Афганістан отримає гуманітарну, медичну та освітню підтримку.

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