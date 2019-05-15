Байден назвав неприйнятною скасовану поїздку адвоката Трампа до України

Кандидат у президенти США і колишній віце-президент Джо Байден вважає неприйнятною скасовану поїздку адвоката Дональда Трампа до України. Про це повідомляє телеканал Fox News.

Зокрема, Байден розкритикував плани адміністрації Трампа відправити адвоката Руді Джуліані до України, щоб обговорити політичні питання.

"Це в стилі Джуліані і нинішньої адміністрації. Це неприйнятно. Навіть якщо не пов'язувати це зі мною, просто неприйнятно відправляти свого адвоката до іншої країни, щоб намагатися змусити їх робити щось безпідставне", - зазначив Байден.

Він також заявив, що ані він, ані його син Хантер Байден не робили нічого незаконного в Україні.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що особистий адвокат Трампа планував вирушити в Україну для зустрічі з обраним президентом Володимиром Зеленським. Джуліані розраховував, що візит до Києва дасть нову інформацію про роботу сина Байдена в українській газовій компанії Burisma Holdings.

Однак наступного дня після анонсованого візиту Джуліані скасував поїздку до України.