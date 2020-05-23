Байден назвав недалекоглядним рішення Трампа про вихід з Договору про відкрите небо

Байден закликав Трампа проявити здоровий глузд, залишитися в Договорі про відкрите небо

Колишній віце-президента США, кандидат в президенти Джо Байден назвав недалекоглядним рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про вихід з Договору про відкрите небо (ДВН). Він упевнений, що це призведе до нагнітання напруженості між Заходом і Росією.

Про це йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті для публічних оголошень Medium.

"Президент Трамп, оголосивши про свій намір вийти з Договору про відкрите небо, подвоїв ставки своєї недалекоглядної політики самоізоляції та відмови від лідерства Америки", - заявив Байден.

Колишній віце-президента США закликав Трампа проявити здоровий глузд, залишитися в Договорі про відкрите небо і працювати з союзниками, щоб вирішувати проблеми, які стосуються дотримання ДВН Росією.

"Наші союзники дали ясно зрозуміти, що хочуть, щоб США залишалися учасником цього договору, і разом працювати над вирішенням проблем дотримання з Росією. Без нас договір міг би розвалитися. Вихід з нього посилить напруженість між Заходом і Росією, а також підвищить небезпеку прорахунку і конфлікту", - зазначив він.

Байден підкреслив, що під час адміністрації президента Барака Обами Сполучені Штати і партнери "успішно використовували польоти і знімки "Відкритого неба" для підтримки України, коли Росія порушила її територіальну цілісність, для спростування дезінформації Росії і показати світу, що робить РФ".

У той же час Байден погодився з Трампом, що РФ порушувала положення ДВН, зокрема обмежуючи польоти над Калінінградом і оккупированныыми Росією районами Абхазії і Південної Осетії.

Нагадаємо, 22 травня Російська Федерація отримала повідомлення від США про вихід з Договору про відкрите небо.

Про вихід США з Договору про відкрите небо 21 травняповідомив американський президент Дональд Трамп.

За словами держсекретаря Майка Помпео, процес буде тривати пів року.

Глава дипломатії Європейського союзу (ЄС) Жозеп Боррель закликав США переглянути рішення про вихід з Договору про відкрите небо.

За словами глави МЗС ФРН, Німеччина спробує переконати уряд США не виходити з Договору про відкрите небо.

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Автор: Надія Собенко