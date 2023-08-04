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Байден на следующей неделе ограничит технологические инвестиции США в Китай, - Reuters

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США, Пятница 04 августа 2023 23:33
Байден на следующей неделе ограничит технологические инвестиции США в Китай, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден в начале следующей недели подпишет указ о проверке и ограничении исходных инвестиций в "чувствительные технологии" Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этим распоряжением Белый дом стремится воспрепятствовать помощи американского капитала в развитии технологий, поддерживающих военную модернизацию Китая, ведь это угрожает национальной безопасности США.

Ожидается, что указ ограничит инвестиции американского частного и венчурного капиталов в полупроводники, квантовые вычисления и искусственный интеллект КНР. Некоторые транзакции будут полностью запрещены.

"У нас есть запрет на экспорт технологии. У нас есть ограничения на входящие инвестиции. Это поможет закрыть этот пробел в финансировании и позволит правительству увидеть эти потоки капитала", - сказал бывший чиновник Министерства торговли США Корделл Халл.

Технологические инвестиции в Китай

Контроль за инвестициями стал частью широких инициатив Белого дома по ограничению потенциала Китая в разработке технологий следующего поколения, в частности в военной сфере. Эти меры дополнительно усложнили уже напряженные отношения между США и КНР.

Ранее, США и Нидерланды анонсировали введение новых ограничений, которые будут касаться китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажу оборудования для их выпуска.

Впоследствии стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов работает над указом по ограничению критически важных инвестиций в технологии в Китае. Отмечалось, что Байден подпишет распоряжение в середине августа.

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