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У дипломатії є шанс. Офіс президента оцінив результати переговорів Путіна та Байдена

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 08:33
У дипломатії є шанс. Офіс президента оцінив результати переговорів Путіна та Байдена Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

В Офісі президента України оцінили результати переговорів президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна. Через медійність могло скластись враження про те, що їм вдалося домовитися про щось конкретне в питанні Донбасу.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться у матеріалі РБК-Україна "Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом".

За його словами, стало ясно, що у дипломатії є шанс.

"Здається, що при стількох емоціях і новинах не може не бути вже готового рішення. Але насправді, процес складніше. Дійсно стало ясно, що у дипломатії є шанс. Дійсно, російська сторона робить максимум, щоб затягнути переговори і вкинути якомога більше відволікаючих речей", - сказав Подоляк.

Він вважає, що росіяни дійсно готові говорити з американцями, і рішення може бути знайдено. Але наскільки ці двосторонні переговори можуть допомогти іншим форматам щодо Донбасу - стане зрозуміло на початку наступного року.

Нагадаємо, раніше Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривав більше двох годин. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози російського вторгнення в Україну.

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