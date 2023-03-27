ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден приказал увеличить объемы выпуска в США микроэлектроники для нужд обороны

Новина українською →
США, Понедельник 27 марта 2023 21:36
Байден приказал увеличить объемы выпуска в США микроэлектроники для нужд обороны Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент США Джо Байден воспользовался имеющимися у него чрезвычайными полномочиями с целью расширения объемов выпуска микроэлектроники, включая печатные платы, потребности национальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.

Президент США в форме меморандума обратился по этому вопросу к министру обороны Ллойду Остину.

Как отмечается в документе, печатные платы, их компоненты и технологические комплексы, производящие такие системы и компоненты, являются промышленными ресурсами, материалами или критически важными технологическими элементами, необходимыми национальной обороны.

В этой связи президент США отметил, что расширение производства этих элементов необходимо, потому что в противном случае это может серьезно навредить обороноспособности страны.

Напомним, что США обнародовали жесткие ограничения на новые операции в Китае для производителей микросхем.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты заключили соглашение с Японией по ограничению экспорта очерченного списка передового оборудования для производства чипов в Китай. К соглашению присоединились Нидерланды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет