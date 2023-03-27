Байден наказав збільшити обсяги випуску в США мікроелектроніки для потреб оборони

Президент США Джо Байден скористався наявними у нього надзвичайними повноваженнями з метою розширення обсягів випуску мікроелектроніки, зокрема друкованих плат, потреб національної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.