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Байден наказав збільшити обсяги випуску в США мікроелектроніки для потреб оборони

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США, Понеділок 27 березня 2023 21:36
Байден наказав збільшити обсяги випуску в США мікроелектроніки для потреб оборони Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент США Джо Байден скористався наявними у нього надзвичайними повноваженнями з метою розширення обсягів випуску мікроелектроніки, зокрема друкованих плат, потреб національної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.

Президент США у формі меморандуму звернувся щодо цього питання до міністра оборони Ллойда Остіна.

Як зазначається у документі, друковані плати, їхні компоненти та технологічні комплекси, які виробляють такі системи та компоненти, є промисловими ресурсами, матеріалами або критично важливими технологічними елементами, необхідними для національної оборони.

У зв'язку з цим президент США зазначив, що розширення виробництва цих елементів необхідне, тому що в іншому випадку це може серйозно нашкодити обороноздатності країни.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки оприлюднили жорсткі обмеження на нові операції в Китаї для виробників мікросхем.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати уклали угоду з Японією щодо обмеження експорту окресленого списку передового обладнання для виробництва чіпів до Китаю. До угоди також приєдналися Нідерланди.

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