Байден і Меркель обговорять у Вашингтоні Донбас, - посол

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден планують провести зустріч. Вони, зокрема, обговорять Україну.

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" .

"Донбас, звичайно, одна з найскладніших проблем, безперечно, вони про неї будуть говорити. Пані канцлер з перших днів була долучена до цієї проблеми, і, як мені говорили, вона щодня читає новини про Україну", - заявила посол.

За її словами, для Меркель питання Донбасу є особистим.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить офіційний візит до США. Німецький канцлер прибуде до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом, 15 липня цього року.

Раніше німецьке видання Handelsblatt розповіло, що Меркель планує поїхати в США, щоб обговорити вирішення суперечок навколо російського газопроводу "Північний потік-2".