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Байден и Меркель обсудят в Вашингтоне Донбасс, - посол

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден планируют провести встречу. Они, в частности, обсудят Украину.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала в интервью изданию "Зеркало недели".

По ее словам, для Меркель вопрос Донбасса является личным.

"Донбасс, конечно, одна из сложнейших проблем, бесспорно, они о ней будут говорить. Госпожа канцлер с первых дней была приобщена к этой проблеме, и, как мне говорили, она ежедневно читает новости об Украине", - заявила посол.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель совершит официальный визит в США. Немецкий канцлер прибудет в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом, 15 июля этого года.

Ранее немецкое издание Handelsblatt рассказало, что Меркель планирует поехать в США, чтобы обсудить решение споров вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

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Ангела МеркельДжозеф Байден