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Байден намерен наложить вето на законопроект о помощи Израилю без средств для Украины

Фото: Байден намерен наложить вето на законопроект о помощи Израилю без средств для Украины (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Белый дом наложит вето на законопроект о помощи Израилю, так как считает его неполным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Администрация Байдена хочет, чтобы помощь Украине и Израилю, а также финансирование безопасности границ были включены в единый пакет.

"Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отклонить эту политическую уловку и вместо этого быстро отправить двухпартийный закон о чрезвычайных дополнительных ассигнованиях на национальную безопасность на стол президента", - говорится в заявлении управления Белого дома.

В течение нескольких месяцев администрация Байдена совместно с демократами и республиканцами Сената вела работу над законопроектом, который объединяет реформирование иммиграционной системы США, дополнительные средства на пограничную безопасность, а также выделяет миллиарды долларов на помощь Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Меры по расходованию 118 миллиардов долларов также позволят оказать гуманитарную помощь гражданским лицам, пострадавшим от глобальных конфликтов.

"Администрация решительно выступает против этой уловки, которая ничего не делает для обеспечения безопасности границы, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защититься от агрессии Путина, не поддерживает безопасность американских синагог, мечетей и уязвимых мест отправления культа и отказывает в гуманитарной помощи палестинским гражданским лицам, большинство из которых составляют женщины и дети", - говорится в заявлении.

Помощь США Украине

Ранее мы сообщали, что Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США.

К слову, у Байдена резко высказались о законопроекте про помощь Израилю без Украины.

Также Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.

 

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