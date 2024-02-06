Байден: если не проголосовать за законопроект о поддержке Украины, то это поможет Путину
Если Конгресс США не проголосует за законопроект о поддержке Украины, то это поможет российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
"Этот законопроект также предоставит экстренное финансирование для Украины. Эта страна страдает от жестокого вторжения ежедневно. Задержка означает, что у них меньше артиллерии, меньше возможностей защититься. Этого хочет Путин", - говорится в заявлении.
По его словам, украинцы храбро борются, а США мобилизовали коалицию из 50 стран и объединили НАТО.
"Мы не можем отвернуться. Поддержка этого законопроекта - это противодействие Путину. Если не поддержать этот законопроект - это поможет Путину", - добавил президент США.
Также Байден заверил, что если не оставить аппетиты Путина, он не остановится на Украине. И расходы для США и партнеров возрастут.
"История наблюдает. Поддержки Украины в этот критический момент никогда не будет", - резюмировал он.
Задержка с финансированием помощи Украине
Ранее президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор соответствующий закон не был принят.
В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство. В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.
Накануне в Сенате опубликован новый законопроект, объединяющий помощь Украине, Израилю и средств на укрепление границы с Мексикой.
Однако спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что новый законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США, еще хуже, чем ожидали американские законодатели.
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