Байден: если не проголосовать за законопроект о поддержке Украины, то это поможет Путину

Если Конгресс США не проголосует за законопроект о поддержке Украины, то это поможет российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена .

"Этот законопроект также предоставит экстренное финансирование для Украины. Эта страна страдает от жестокого вторжения ежедневно. Задержка означает, что у них меньше артиллерии, меньше возможностей защититься. Этого хочет Путин", - говорится в заявлении.

По его словам, украинцы храбро борются, а США мобилизовали коалицию из 50 стран и объединили НАТО.

"Мы не можем отвернуться. Поддержка этого законопроекта - это противодействие Путину. Если не поддержать этот законопроект - это поможет Путину", - добавил президент США.

Также Байден заверил, что если не оставить аппетиты Путина, он не остановится на Украине. И расходы для США и партнеров возрастут.

"История наблюдает. Поддержки Украины в этот критический момент никогда не будет", - резюмировал он.

Задержка с финансированием помощи Украине

Ранее президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор соответствующий закон не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство. В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

Накануне в Сенате опубликован новый законопроект, объединяющий помощь Украине, Израилю и средств на укрепление границы с Мексикой.

Однако спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что новый законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США, еще хуже, чем ожидали американские законодатели.