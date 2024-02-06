ua en ru
Вт, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден: если не проголосовать за законопроект о поддержке Украины, то это поможет Путину

США, Вторник 06 февраля 2024 20:45
UA EN RU
Байден: если не проголосовать за законопроект о поддержке Украины, то это поможет Путину Архивное фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Если Конгресс США не проголосует за законопроект о поддержке Украины, то это поможет российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Этот законопроект также предоставит экстренное финансирование для Украины. Эта страна страдает от жестокого вторжения ежедневно. Задержка означает, что у них меньше артиллерии, меньше возможностей защититься. Этого хочет Путин", - говорится в заявлении.

По его словам, украинцы храбро борются, а США мобилизовали коалицию из 50 стран и объединили НАТО.

"Мы не можем отвернуться. Поддержка этого законопроекта - это противодействие Путину. Если не поддержать этот законопроект - это поможет Путину", - добавил президент США.

Также Байден заверил, что если не оставить аппетиты Путина, он не остановится на Украине. И расходы для США и партнеров возрастут.

"История наблюдает. Поддержки Украины в этот критический момент никогда не будет", - резюмировал он.

Задержка с финансированием помощи Украине

Ранее президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор соответствующий закон не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство. В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

Накануне в Сенате опубликован новый законопроект, объединяющий помощь Украине, Израилю и средств на укрепление границы с Мексикой.

Однако спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что новый законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США, еще хуже, чем ожидали американские законодатели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война в Украине
NEWS
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить