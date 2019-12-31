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Байден змінив думку щодо свідчень у Сенаті США щодо імпічменту Трампа

Новини » В світі     31.12.2019 - 00:54
Байден змінив думку щодо свідчень у Сенаті США щодо імпічменту Трампа
Фото: Джо Байден (з відкритих джерел)

Раніше Байден відмовився давати свідчення в Сенаті по справі про імпічмент Трампа

Колишній віце-президент США Джо Байден погодиться дати свідчення під час процесу імпічменту в Сенаті, якщо його викличуть. Про це він заявив під час зустрічі із виборцями у штаті Айова, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Байден підтвердив, що виконає вимоги будь-якої повістки Сенату.

Нагадаємо, раніше Байден відмовився давати свідчення в Сенаті по справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Він пояснив свою відмову давати свідчення тим, що у республіканців у Сенаті "немає правових підстав" для виклику його для надання свідчень.

"Я не збираюся робити вигляд, що у республіканців є які-небудь правові підстави направляти повістки для надання мною свідчень на слуханнях щодо імпічменту", - заявив він і додав, що повістки повинні надходити в Білий дім, а не йому.

РБК-Україна також писало, що лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл не виключив проведення додаткових слухань зі свідками у справі про імпічмент Трампа. У той же час він визнав, що верхня палата зараз перебуває "у глухому куті" щодо подальшого розгляду справи про імпічмент.

Також повідомлялося, що Білий дім не хоче тривалого розгляду по імпічменту Трампа в Сенаті.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту. Однак імпічмент Трампу можуть оголосити після відповідного рішення в Сенаті. Коли почнеться розгляд цього питання, поки невідомо.

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