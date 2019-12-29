Байден пояснив свою відмову давати свідчення щодо імпічменту Трампа

Фото: Джо Байден (з відкритих джерел)

На думку Байдена, у республіканців немає правових підстав", щоб викликати його в Сенат для надання свідчень

Колишній віце-президент США Джозеф Байден пояснив свою відмову давати свідчення в рамках процедури імпічменту американського лідера Дональда Трампа. Про це він написав у серії повідомлень у своєму Twitter-акаунті.

За словами Байдена, у республіканців у Сенаті "немає правових підстав" для виклику його для надання свідчень.

"Я хочу пояснити те, про що я сказав вчора. За мої 40 років громадського життя, я завжди виконував законні накази, і за ті вісім років, що я був віце-президентом, мій офіс - на відміну від Дональда Трампа і Майка Пенса - співпрацював з законними запитами Конгресу у сфері нагляду", - написав він.

"Але я не збираюся робити вигляд, що у республіканців є які-небудь правові підстави направляти повістки для надання мною свідчень на слуханнях щодо імпічменту", - додав колишній віце-президент.

Байден також зазначив, що повістки повинні надходити в Білий дім, а не йому.

"Повістки на допит можна направити в Білий дім. Нехай пояснять всю ситуацію, пов'язану з Україною", - заявив він.

Нагадаємо, раніше колишній віце-президент США Джо Байден відмовився давати свідчення в Сенаті по справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Раніше лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл не виключив проведення додаткових слухань зі свідками у справі про імпічмент Трампа. У той же час він визнав, що верхня палата зараз перебуває "у глухому куті" щодо подальшого розгляду справи про імпічмент.

Також повідомлялося, що Білий дім не хоче тривалого розгляду по імпічменту Трампа в Сенаті.