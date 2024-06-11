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Нидерланды выделят 60 млн евро на закупку дронов для Украины, - Минобороны

Нидерланды, Вторник 11 июня 2024 22:37
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Нидерланды выделят 60 млн евро на закупку дронов для Украины, - Минобороны Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды выделят 60 миллионов евро для "развития потенциала наступательных беспилотников для Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Как отмечает ведомство, об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время недавнего визита в Киев.

В рамках объявленного пакета помощи в размере 60 миллионов евро Нидерланды выделяют 20 миллионов евро на закупку FPV-беспилотников через "коалицию дронов", созданную в начале года в рамках Контактной группы по обороне Украины.

Еще 17,5 миллионов евро предназначены для закупки морских беспилотников.

"Украина может производить этот тип беспилотников в своей стране, поэтому Нидерланды этим финансовым вкладом также стимулируют местный бизнес", - отметили в Минобороны Нидерландов.

Остальные средства пойдут на двусторонние поставки дронов разных типов. В ведомстве отметили, что "нидерландская промышленность тоже выиграет от этого".

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, ранее мы сообщали, что Нидерланды при содействии других стран-владельцев Patriot хотят собрать и передать Украине систему Patriot в краткосрочной перспективе. Для этого Амстердам предоставит основные компоненты из собственных запасов и обратятся в европейские страны с просьбой добавить основные компоненты.

Также Нидерланды и союзники закупят для Украины дополнительное военное оборудование на сумму 175 млн. евро.

Недавно стало известно, что Украина получит от Нидерландов новую партию военной помощи. Речь идет о бронемашине YPR-765.

Также напомним, что украинские военные ожидают получить от Нидерландов истребители F-16 уже этим летом.

Какую помощь получила Украина от Нидерландов за время полномасштабной войны и какую технику должны передать - читайте в материале РБК-Украина.

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