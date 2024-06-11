Нидерланды выделят 60 млн евро на закупку дронов для Украины, - Минобороны

Нидерланды выделят 60 миллионов евро для "развития потенциала наступательных беспилотников для Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Как отмечает ведомство, об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время недавнего визита в Киев.

В рамках объявленного пакета помощи в размере 60 миллионов евро Нидерланды выделяют 20 миллионов евро на закупку FPV-беспилотников через "коалицию дронов", созданную в начале года в рамках Контактной группы по обороне Украины.

Еще 17,5 миллионов евро предназначены для закупки морских беспилотников.

"Украина может производить этот тип беспилотников в своей стране, поэтому Нидерланды этим финансовым вкладом также стимулируют местный бизнес", - отметили в Минобороны Нидерландов.

Остальные средства пойдут на двусторонние поставки дронов разных типов. В ведомстве отметили, что "нидерландская промышленность тоже выиграет от этого".