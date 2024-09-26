Байден и Макрон обсудили сценарий перемирия между Израилем и "Хезболлой"

По словам двух информированных о ситуации людей, лидеры обсуждали вероятность введения перемирия сроком на 21-день, во время которого посредники будут работать над долгосрочным соглашением.

Прекращение эскалации конфликта будет использовано для работы над полным выполнением резолюции ООН, которая была принята в 2006 году для прекращения предыдущего конфликта между Израилем и "Хезболлой". Документ требует изменений, в частности демилитаризацию южного Ливана вдоль израильской границы.

Макрон заявил, что в Ливане "не должно быть войны". И добавил, что в конце недели отправляет министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в Бейрут для предотвращения полномасштабной войны.

В ответ, Джо Байден сказал, что "прилагает все усилия", чтобы попытаться остановить боевые действия.

"Надеюсь, что прекращение огня в Ливане может проложить путь к урегулированию ситуации на (оккупированном. - ред.) западном берегу" и в Газе", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что арабские страны региона "готовы договориться с Израилем и альянсами, если Израиль изменит свою политику".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что США и Франция очень скоро предоставят подробную информацию о своем предложении по временному прекращению огня в Ливане.

"Мы рассчитываем на то, что обе стороны примут его без промедлений, чтобы защитить гражданское население и дать возможность начать дипломатические переговоры", - заявил Барро на заседании Совета Безопасности ООН.

Позиция Израиля

Издание отмечает, что дипломатические встречи и обсуждение темы перемирия активизировались после того, как начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил войскам, что воздушные удары по Ливану были направлены не только на "унижение" "Хезболлы", но и на "подготовку почвы для вашего возможного наступления". Это может стать первым вторжением Израиля в страну после 34-дневной войны между странами в 2006 году.

"Мы готовим процесс маневра, а это означает, что ваши военные ботинки, ваши маневренные ботинки войдут на территорию врага, войдут в деревни, которые "Хезболла" подготовила как большие военные аванпосты", - сказал Халеви.