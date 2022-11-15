Байден и Эрдоган проводят переговоры на G20 (фото, видео)

Президент США Джо Байден встретился с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом. Их переговоры проходят сегодня на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) на Бали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Тем временем турецкие СМИ сообщают, что переговоры лидеров проходят в отеле Apurva Kempinski в закрытом для прессы режиме. Однако видео и кадры со встречи уже опубликованы в медиа.

Cumhurbaşkanı @RTERdogan , Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Америка Birleşik Devletleri (ABD) Baskanı Joe Biden ile bir araya geldi. pic.twitter.com/EAduT3YdcK — TC Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 15, 2022

Также известно, что на обсуждениях присутствуют глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Нуредин Небати и министр нацобороны Хулуси Акар.

Напомним, как и планировалось, на полях саммита "Большой двадцатки" в онлайн-формате уже выступил президент Владимир Зеленский, который, в частности, предложил мировым лидерам "формулу мира" для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.