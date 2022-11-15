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Байден і Ердоган проводять переговори на G20 (фото, відео)

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Балі , Вівторок 15 листопада 2022 11:02
Байден і Ердоган проводять переговори на G20 (фото, відео) Фото: Джо Байден та Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден зустрівся із турецьким лідером Реджеп Тайіпом Ердоганом. Їх переговори відбуваються, сьогодні на полях саміту "Великої двадцятки" (G20) на Балі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію турецького президента.

Оновлено 11:43. У Байдена назвали теми обговорень

Прес-служба опублікувала короткий реліз із зустрічі лідерів двох країн.

Вказано, що президент США Джо Байден висловив співчуття турецькому колезі у зв'язку з терактом в Стамбулі.

Також Байден подякував Ердогану за його зусилля щодо відновлення роботи "зернової угоди", яка, як обидва погодилися, має вирішальне значення для покращення глобальної продовольчої безпеки на тлі російської війни,

Сторони наголосили на тому, що ця ініціатива має продовжуватися. Вони також обговорили продовження тісної координації з питань Північноатлантичного альянсу та інших проблем регіонального та глобального значення.

Тим часом турецькі ЗМІ повідомляють, що переговори лідерів відбуваються в готелі Apurva Kempinski в закритому для преси режимі. Однак відео і кадри із зустрічі вже опубліковані в медіа.

Також відомо, що на обговореннях присутні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, міністр казначейства та фінансів Нуреддін Небаті та міністр нацоборони Хулусі Акар.

Нагадаємо, як і планувалося, на полях саміту "Великої двадцятки" в онлайн-форматі вже виступив президент Володимир Зеленський, який, зокрема, запропонував світовим лідерам "формулу миру" для України.

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