Байден хотел пригласить Украину в НАТО, но передумал: Bloomberg назвало причину

Гарантии безопасности для Украины с партнерами

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с США по заключению договора о гарантиях безопасности на 10 лет. Уже ведется работа над "конкретным текстом" документа.

На данный момент известно, что глава ОП Андрей Ермак провел уже третий раунд переговоров с США по соглашению о гарантиях безопасности для Украины. Стороны, в частности, отметили значительный прогресс.

Отметим, что еще в прошлом году страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности Украины. К этой декларации может присоединиться любая страна, готовая на двустороннем уровне согласиться предоставить Украине военную или финансовую поддержку.

Стоит добавить, что Украина уже заключила соглашения о безопасности с более чем 20 странами, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды и другие европейские государства. В прошлом месяце такое соглашение было заключено и с Хорватией.

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