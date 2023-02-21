Байден: граждане Молдовы проявляют решительность и двигаются в сторону демократии

Граждане Молдовы проявляют решительность, хотят двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена в рамках визита в Польшу.
Граждане Молдовы проявляют решительность. В этой стране люди хотят быть свободными", - заявил Байден.
По его словам, они завоевали эту свободу, чтобы двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.
"Президент Мая Санду возглавляет эту борьбу, она сегодня здесь. Я горд поддерживать вас и любящий свободу народ Молдовы", - заявил президент США.
Байден также обратился к собравшимся с просьбой поаплодировать Санду и Молдове, стремящимся попасть в Евросоюз.
Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдовы.
После этого президент Майя Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для переброски войск.
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