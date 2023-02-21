Байден: граждане Молдовы проявляют решительность и двигаются в сторону демократии

Граждане Молдовы проявляют решительность. В этой стране люди хотят быть свободными", - заявил Байден.

По его словам, они завоевали эту свободу, чтобы двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.

"Президент Мая Санду возглавляет эту борьбу, она сегодня здесь. Я горд поддерживать вас и любящий свободу народ Молдовы", - заявил президент США.

Байден также обратился к собравшимся с просьбой поаплодировать Санду и Молдове, стремящимся попасть в Евросоюз.