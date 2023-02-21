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Байден: громадяни Молдови проявляють рішучість та рухаються у бік демократії

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Громадяни Молдови проявляють рішучість, хочуть рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена у рамках візиту до Польщі.

Громадяни Молдови виявляють рішучість. У цій країні люди хочуть бути вільними", - заявив Байден.

За його словами, вони завоювали цю свободу, щоб рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.

"Президент Мая Санду очолює цю боротьбу, вона сьогодні тут. Я гордий підтримувати вас і народ Молдови, що любить свободу", - заявив президент США.

Байден також звернувся до присутніх із проханням поаплодувати Санду та Молдові, які прагнуть потрапити до Євросоюзу.

Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Мая Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.

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