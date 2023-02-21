Байден: громадяни Молдови проявляють рішучість та рухаються у бік демократії

Громадяни Молдови виявляють рішучість. У цій країні люди хочуть бути вільними", - заявив Байден.

За його словами, вони завоювали цю свободу, щоб рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.

"Президент Мая Санду очолює цю боротьбу, вона сьогодні тут. Я гордий підтримувати вас і народ Молдови, що любить свободу", - заявив президент США.

Байден також звернувся до присутніх із проханням поаплодувати Санду та Молдові, які прагнуть потрапити до Євросоюзу.