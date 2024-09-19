Байден будет говорить о войне в Украине на заседании Генассамблеи ООН

Саммит будущего в ООН

22-23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится Саммит будущего, а также ежегодные дебаты высокого уровня с участием глав государств и правительств в рамках открытия 79-й сессии Генеральной ассамблеи.

По итогам саммита планируется утвердить согласованный Пакт о будущем, призванный укрепить глобальное сотрудничество и адаптацию к текущим вызовам.

Встречи также посетит президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, 24 сентября глава государства выступит на заседании Совета Безопасности.

25 сентября запланировано выступление Зеленского на сессии Генассамблеи ООН. На повестке дня будет обсуждение разрешения Украине на использование западного дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

Добавим, что на сессии Генассамблеи, президент Финляндии будет инициировать исключение России из состава Совета Безопасности ООН за агрессивную войну против Украины и необходимость лишить эту страну права вето.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.