Байден говоритиме про війну в Україні на засіданні Генасамблеї ООН

Саміт майбутнього в ООН

22-23 вересня у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбудеться Саміт майбутнього, а також щорічні дебати високого рівня за участю глав держав і урядів у рамках відкриття 79-ї сесії Генеральної асамблеї.

За підсумками саміту планується затвердити узгоджений Пакт про майбутнє, покликаний зміцнити глобальну співпрацю й адаптацію до поточних викликів.

Зустрічі також відвідає президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, 24 вересня глава держави виступить на засіданні Ради Безпеки.

25 вересня запланований виступ Зеленського на сесії Генасамблеї ООН. На порядку денному буде обговорення дозволу Україні на використання західної далекобійної зброї для атак по цілях на території Росії.

Додамо, що на сесії Генасамблеї, президент Фінляндії ініціюватиме виключення Росії зі складу Ради Безпеки ООН за агресивну війну проти України та необхідність позбавити цю країну права вето.

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