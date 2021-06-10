США сподіваються на саміті з Росією домовитися про повернення послів, - CNN
У Білому домі сподіваються, що в ході переговорів президентів США та Росії у Женеві удасться домовитися про повернення послів у Вашингтон та Москву. Однак у США не розраховують на якісь проривні домовленості на саміті з РФ.
Про це з посиланням на власні джерела повідомив телеканал CNN.
Російського посла відкликали з Вашингтону для консультацій в Москву після того, як Байден назвав Путіна "вбивцею" та сказав, що Росія має "заплатити ціну" за втручання в американські вибори. Російський посол відправився в Москву 21 березня.
США також відкликали свого посла з Москви. Американський посол Джон Салліван вирушив для консультацій у Вашингтон через місяць після російського, 22 квітня.
Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Американський президент пообіцяв, що заявить Путіну про те, що "США повернулися".
Як писало РБК-Україна, нещодавно у Білому домі оцінили, як попередні заяви Байдена можуть вплинути на перебіг переговорів з Путіним.