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США сподіваються на саміті з Росією домовитися про повернення послів, - CNN

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США, Четвер 10 червня 2021 21:26
США сподіваються на саміті з Росією домовитися про повернення послів, - CNN Фото: президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитро Левицький

У Білому домі сподіваються, що в ході переговорів президентів США та Росії у Женеві удасться домовитися про повернення послів у Вашингтон та Москву. Однак у США не розраховують на якісь проривні домовленості на саміті з РФ.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив телеканал CNN.

Російського посла відкликали з Вашингтону для консультацій в Москву після того, як Байден назвав Путіна "вбивцею" та сказав, що Росія має "заплатити ціну" за втручання в американські вибори. Російський посол відправився в Москву 21 березня.

США також відкликали свого посла з Москви. Американський посол Джон Салліван вирушив для консультацій у Вашингтон через місяць після російського, 22 квітня.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Американський президент пообіцяв, що заявить Путіну про те, що "США повернулися".

Як писало РБК-Україна, нещодавно у Білому домі оцінили, як попередні заяви Байдена можуть вплинути на перебіг переговорів з Путіним.

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