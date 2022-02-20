Поки танки не покотяться. США розраховують на дипломатичне розв'язання конфлікту, - Блінкен
Сполучені Штати Америки розраховують на дипломатичне розв’язання конфлікту щодо загострення ситуації на Донбасі. Водночас вважають, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже прийняв рішення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.
"Ми вважаємо, що президент Путін прийняв рішення, але поки танки не покотяться... ми використовуватимемо кожну можливість і хвилину, щоб подивитися, чи зможе дипломатія все ще запобігти "російському вторгненню", - заявив Блінкен.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Франції Еммануель Макрон та голова Російської Федерації Володимир Путін домовились працювати над організацією зустрічі тристоронньої робочої групи щодо ситуації в Україні.
Також видання розкриває усі подробиці, які відбуваються на Донбасі внаслідок загострення ситуації.