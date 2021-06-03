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Байден в європейському турне відвідає три країни: графік зустрічей

Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден в рамках європейського турне має намір відвідати три країни. Його поїздка розпочнеться вже наступного тижня, 10 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Повідомляється, що 10 червня Байден проведе зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, а також візьме участь у саміті G7 в британському Корнуоллі з 11 по 13 червня. 13 червня він зустрінеться з Її Величністю королевою Єлизаветою у Віндзорському замку.

Зі Сполученого Королівства Байден відправиться до Брюсселя (Бельгія), де візьме участь у саміті НАТО 14 червня. На полях саміту він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

15 червня Байден візьме участь у саміті Європейський союз - США, а також проведе зустрічі з королем Бельгії Філіпом і прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо.

Потім американський президент відправиться до Женеви (Швейцарія), де 16 червня проведе двосторонній саміт з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. У Швейцарії він також зустрінеться з президентом Гаєм Пармеліном і міністром закордонних справ Ігнаціо Кассісом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден планує обговорити з Путіним питання кібербезпеки.

Напередодні зустрічі президентів Російська Федерація пообіцяла послати США низку "некомфортних сигналів"

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