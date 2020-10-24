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Трамп достроково проголосував на виборах у США

Палм-Біч, Субота 24 жовтня 2020 18:09
Трамп достроково проголосував на виборах у США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп достроково проголосував на загальних виборах. Голосування відбулося під час візиту американського лідера до штату Флорида.

Про це повідомляє прес-пул Білого дому.

Трамп проголосував у бібліотеці округу Палм-Біч. Як розповів президент, голосування було "дуже безпечним" та "ідеальним".

"Для мене велика честь проголосувати. Я голосував за хлопця, на ім'я Трамп", - сказав він журналістам перед тим, як поїхати в аеропорт.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. За президентське крісло змагатимуться чинний лідер країни Дональд Трамп та колишній віце-президент Джо Байден.

Нагадаємо, про наміри Трампа проголосувати достроково на президентських виборах заявляв заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір. Очікувалося, що американський лідер проголосує у Флориді.

Як писало РБК-Україна, достроково на загальних виборах у США проголосували вже понад 50 мільйонів американців.

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Новини України В світі Дональд ТрампголосованиеВибори в США

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