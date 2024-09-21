Байден поручил "сдвинуть небо и землю" ради необходимой помощи Украине, - Белый дом

Президент США Джо Байден поручил "сдвинуть небо и землю", чтобы Украина получила всю необходимую помощь. Он решительно настроен поддержать страну в конце президентского срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора по Европе в Совете по нацбезопасности США Майкла Карпентера для "Голоса Америки" .

Как заявил Карпентер, в Белом доме не знают, какой будет реакция Байдена на "план победы", который на следующей неделе представит президент Украины Владимир Зеленский.

"Но, конечно, президент Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в сильнейшую позицию в конце своего пребывания в должности. И он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы оказываем всю, особенно военную помощь", - отметил он.

Кроме того, эта помощь касается энергетической безопасности, которая была частью одобренного в апреле законопроекта о дополнительном финансировании.

Что касается разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России, то судя по комментариям, это может быть темой для обсуждений. "Но опять же у меня нет никаких сообщений сегодня", - добавил Карпентер.

По его словам, на сегодня по данному вопросу идут очень активные дискуссии. "И мы действительно считаем, что Украине нужно иметь дальнобойные средства, которые она может использовать", - сказал представитель Белого дома.

Поездка Зеленского в США

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках поездки в США на следующей неделе у него запланирован ряд встреч. В частности, с американским коллегой Джо Байденом, представителями обеих партий в Конгрессе, а также кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ожидается, что он представит свой "план победы". По его словам, три пункта уже подготовлены, сам план будет доступен всем странам, в том числе представителям России.