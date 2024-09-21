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Байден поручил "сдвинуть небо и землю" ради необходимой помощи Украине, - Белый дом

Вашингтон, Суббота 21 сентября 2024 19:12
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Байден поручил "сдвинуть небо и землю" ради необходимой помощи Украине, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Президент США Джо Байден поручил "сдвинуть небо и землю", чтобы Украина получила всю необходимую помощь. Он решительно настроен поддержать страну в конце президентского срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора по Европе в Совете по нацбезопасности США Майкла Карпентера для "Голоса Америки".

Как заявил Карпентер, в Белом доме не знают, какой будет реакция Байдена на "план победы", который на следующей неделе представит президент Украины Владимир Зеленский.

"Но, конечно, президент Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в сильнейшую позицию в конце своего пребывания в должности. И он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы оказываем всю, особенно военную помощь", - отметил он.

Кроме того, эта помощь касается энергетической безопасности, которая была частью одобренного в апреле законопроекта о дополнительном финансировании.

Что касается разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России, то судя по комментариям, это может быть темой для обсуждений. "Но опять же у меня нет никаких сообщений сегодня", - добавил Карпентер.

По его словам, на сегодня по данному вопросу идут очень активные дискуссии. "И мы действительно считаем, что Украине нужно иметь дальнобойные средства, которые она может использовать", - сказал представитель Белого дома.

Поездка Зеленского в США

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках поездки в США на следующей неделе у него запланирован ряд встреч. В частности, с американским коллегой Джо Байденом, представителями обеих партий в Конгрессе, а также кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ожидается, что он представит свой "план победы". По его словам, три пункта уже подготовлены, сам план будет доступен всем странам, в том числе представителям России.

Кроме того, сообщалось, что Байден готовит новый пакет помощи на 375 млн долларов, который может включать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, запасные части и другое оружие.

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