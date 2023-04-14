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Байден поручил разведслужбам принять меры по защите конфиденциальных данных

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил разведслужбам принять меры по защите конфиденциальных данных после утечки документов Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Я высоко оцениваю оперативные действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных документов правительства США", - заявил Байден.

Он подчеркнул, что пока Вашингтон продолжает выяснять достоверность этих документов.

"Я дал указание нашему военному и разведывательному сообществу принять меры по дальнейшей защите и ограничению распространения секретной информации, а наша команда по национальной безопасности тесно координирует свои действия с нашими партнерами и союзниками", - добавил американский лидер.

Напомним, 13 апреля в Соединенных Штатах задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу Thug Shaker Central.

Сегодня Джеку Тейшейре официально выдвинули обвинения.

При этом стало известно, что Тейшейра начал размещать секретные документы в Интернете примерно в декабре 2022 года, имея доступ к данным с 2021 года.

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