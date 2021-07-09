Байден закликав Путіна вжити заходів щодо хакерів, які атакують США

Президент США Джо Байден сьогодні, 9 липня, провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Байден звернув увагу на необхідність того, щоб Путін вжив заходів для припинення діяльності хакерів-вимагачів, які діють з території Росії.

"Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати зроблять всі необхідні дії для захисту свого народу і своєї критично важливої інфраструктури перед обличчям цього безперервного виклику", - наголосили у Білому домі.

Також президенти США поговорили про відновлення транскордонної гуманітарної допомоги Сирії, рішення про яке сьогодні ухвалили в Раді безпеки ООН.