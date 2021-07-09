Байден закликав Путіна вжити заходів щодо хакерів, які атакують США
Президент США Джо Байден сьогодні, 9 липня, провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Байден звернув увагу на необхідність того, щоб Путін вжив заходів для припинення діяльності хакерів-вимагачів, які діють з території Росії.
"Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати зроблять всі необхідні дії для захисту свого народу і своєї критично важливої інфраструктури перед обличчям цього безперервного виклику", - наголосили у Білому домі.
Також президенти США поговорили про відновлення транскордонної гуманітарної допомоги Сирії, рішення про яке сьогодні ухвалили в Раді безпеки ООН.
Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній, однак у Білому домі не можуть сказати, чи пов'язаний з нею офіційний Кремль.
Крім того, у середу американські ЗМІ повідомили про кібератаку на Національний комітет республіканців США, яку здійснили пов'язані з Росією хакери.