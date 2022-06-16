Байден робить все можливе для постачання українського зерна на світові ринки, - Білий дім

Байден заявив у вівторок, що вздовж кордону з Україною будуть побудовані тимчасові елеватори, щоб допомогти експортувати зерно і впоратися зі зростальною глобальною продовольчою кризою.

"Президент робить все можливе, щоб доставити це зерно на ринок. Ми всі пам'ятаємо про терміновий характер цього питання", - сказав Кірбі.

Представник української делегації у Вашингтоні Давид Арахамія висловив у середу побоювання з приводу того, що розмінування портів зробить Україну набагато більш вразливою для російського нападу з боку Чорного моря.

"Наші військові проти цього, тому у нас дуже і дуже обмежений оптимізм щодо цієї моделі", - заявив він.

Нагадаємо, Анкара запропонувала Москві провести переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна із заблокованих українських портів.

Міноборони Туреччини запровадило так звану дипломатію "червоної лінії" для вирішення зернової кризи, викликаної військовим вторгненням Росії в Україну. Так, Анкара, Київ і Москва сформували відкритий канал зв'язку, щоб розв'язувати проблему з вивезенням українського зерна.

В Україні також готують потужності для тимчасового зберігання зерна.

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