RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден дал "оптимистический прогноз" по переговорам о повышении лимита госдолга США

Фото: Байден положительно оценил переговоры по госдолгу США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден оценил переговоры со спикером палаты представителей Кевином Маккарти о повышении лимита госдолга США как "оптимистичные".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент-демократ и главный республиканец в Конгрессе провели переговоры в понедельник, 22 мая. На пресс-конференции после них, они "не подавали никаких признаков" того, что им не удастся прийти к консенсусу.

"Байден "оптимистично" оценивает прогресс переговоров. Маккарти, сидевший рядом, озвучил уверенность в том, что им удастся в конце концов найти точки соприкосновения", - пишет издание.

Угроза дефолта в США

Меньше двух недель остается до 1 июня – даты, когда федеральное правительство США может не в состоянии выплачивать все свои долги. Это вызовет дефолт, который отразится на финансовых рынках и скачке процентных ставок.

Также без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет одалживать деньги для покрытия расходов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, если Конгресс продолжит бездействовать, власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.

Ради переговоров по повышению госдолга президент США Джо Байден сократил программу своей заграничной поездки. Однако в Белом доме заявили, что даже в случае дефолта США будут иметь возможность оказывать Украине военную помощь до конца финансового года за счет выделенных Конгрессом средств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиГосдолг