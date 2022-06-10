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Байден і Болсонару мають намір разом знайти мирне вирішення війни в Україні

Байден і Болсонару мають намір разом знайти мирне вирішення війни в Україні (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден спільно з президентом Бразилії Жаіром Болсонару домовилися про координацію дій у Раді Безпеки ООН для мирного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також глави держав мають намір тісно співпрацювати в роботі над запобіганням подальшої вирубки лісів Амазонки. Домовленості були досягнуті в рамках саміту Америк.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден обговорив у середу по телефону з польським колегою Анджеєм Дудою підтримку Україні. Сторони також говорили про співпрацю у сфері безпеки.

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